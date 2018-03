Kriminaliserer sjåfører

Daglig leder Svein Fatland ved slakteriet Fatland Ølen reagerer på at sjåførene de bruker risikerer bøter på 20.000 kroner fra Mattilsynet for brudd på regler for dyretransport, skriver Nationen (abo). – Sjåførene føler seg nærmest kriminalisert selv om de bare gjør jobben sin så godt de kan, sier Fatland.