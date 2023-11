KrF vil at Husbanken skal hjelpa eldre over i lettstelte leilegheiter

Kristeleg folkeparti vil at Husbanken skal ta ei meir sentral rolle når eldre i einebustader må flytte frå huset sitt fordi dei ikkje har helse til å bu der lengre.

Det er 245.000 familiar her i landet som bur i bustaders om ikkje eignar seg til å bli gamle i. – For mange av desse kostar ein ny sentral leilegheit meir enn kva dei får når dei sel det gamle huset sitt. Det er der Husbanken kan koma inn i bildet, for å hindre at eldre menneske blir gjeldsslavar, seier partileiar i KrF, Olaug Bollestad