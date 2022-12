KrF krever hastebehandling av strømstøtte til bøndene

I morgen leverer KrF representantforslag om strømstøtte til landbruket. De krever hastebehandling av forslaget for å sikre at taket på 60.000kWt opprettholdes også etter 1.januar.

Regjeringens forslag til tak på 20.000kWt svekker landbrukets økonomiske forutsigbarhet, mener partiet.

– Det kan ikke være slik at bøndene skal måtte ta opp lån for å dekke driften i vinter. Strømstøtte må på plass så fort som mulig. KrF vil sikre økonomisk forutsigbarhet for landbruket i møte med de krevende strømprisene, sier Kjell Ingolf Ropstad.