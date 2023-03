KrF får ny varaordførar og toppkandidat i Karmøy

May Synnøve Rygh frå Kristeleg folkeparti overtar som varaordførar i Karmøy kommune, skriv Haugesunds avis. Det skjer etter at Alf Magne Grindhaug frå same parti er sjukmeldt i to månader framover. May Synnøve Rygh overtar også for Grindhaug som førstekandidat for KrF i valet til hausten.