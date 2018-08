Krever trenerens avgang

Et enstemmig styre i Brynes supporterklubb, B-gjengen, krever at klubben overlater treneransvaret til andre enn Ole Hjelmhaug. – Det vi har sett denne sesongen har vært planløst, ustabilt og med spillere som ikke blør nok for drakten. Dette mener vi er hovedtreners ansvar, skriver styret i en pressemelding.