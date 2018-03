Krever tiltak

Lørdag gikk det to steinras på riksvei 13 ved Kilane i Suldal. Rasene gikk kun seks år etter at veien ble åpnet. – Riksvei 13 er en av de mest rasfarlige veiene vi har på Vestlandet. Jeg forstår at det gjør folk utrygge. Nå er det viktig at det blir gjort tiltak for å redusere faren for nye ras, sier tidligere Suldal-ordfører og medlem i Nasjonale rassikringsgruppen, Torkel Myklebust.