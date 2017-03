Krever pensjonsrettigheter til fosterforeldre

* Fosterforeldre som er har inntektsgivende arbeid ved siden av fosterhjemsoppdraget.

Denne gruppa har et ordinært arbeidsforhold ved siden av fosterhjemsoppdraget og omfattes av arbeidsgivers pensjonsordning. I tillegg gir arbeidsgodtgjøringen som fosterforeldre grunnlag for opptjening av pensjonspoeng i folketrygden.

* Fosterforeldre som får forhøyet betaling for fosterhjemsoppdraget fra kommunen.

Per i dag har disse fosterforeldrene i utgangspunktet ingen pensjonsopptjening utover folketrygdens. Bufdir foreslår at det bør vurderes om kommunene skal pålegges en plikt til å sørge for at fosterforeldre som ivaretar fosterhjemsoppdraget utover grunnpakken får en pensjonsordning som gir en opptjening som kan sammenlignes med tjenestepensjonsordninger for arbeidstakere.

* Fosterforeldre som er hjemmeværende og kun mottar et grunnbeløp.

Fosterforeldre som er hjemmeværende og mottar godtgjøring for å være fosterhjem, opptjener pensjonspoeng gjennom folketrygden med utgangspunkt i inntekten arbeidsgodtgjøringen gir. Personer som har ulønnet omsorg for barn under seks år kan få godskrevet pensjonsopptjening for omsorgsarbeidet.

Kilde: KS Utredning av rammeverk for fosterhjem (PWC-rapport 2015)