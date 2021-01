Krever penger

Akva Group, med hovedkontor i Klepp, og som leverer utstyr til oppdrettsnæringen, ble utsatt for et dataangrep i går. En rekke nøkkelsystemer er nede og hackerne krever nå betaling for å åpne dem igjen. Konsernsjef Knut Nesse vil ikke si hvor mye de krever.