Krever lovens strengeste straff for Regestranddrapet: – Så grovt at det er vanskelig å beskrive

For den andre tiltalte, en 23 år gammel mann, er påstanden 16 års forvaring.

– Torturlignende, svært, svært grov og sadistisk vold som varte i flere timer.

Slik beskrev statsadvokat Arvid Malde drapet på Sigbjørn Sveli natt til 9. desember i fjor.

– Gjentakelsesfaren er meget høy for begge to, mener Arvid Malde.

Han mener 23-åringen skal ha noe lavere straff, blant annet fordi han er lettere psykisk utviklingshemmet, og fordi han har bidratt noe til å oppklare saken.

– For 24-åringen finnes det derimot ikke noe formildende, mener Malde.

24-åringen sier han ikke husker det han gjorde fordi han var påvirket av medikamentet Prednisolon.

Statsadvokat Arvid Malde. Foto: Privat

– Men gjennom fire politiavhør har han forklart seg detaljert om hendelsene, sier statsadvokaten.

I prosedyren gikk Malde gjennom alt som skjedde med det tilfeldige offeret Sveli drapsnatten etter at de tiltalte skulle haike med ham fra Varhaug til Vigrestad på Jæren i Rogaland.

Beskrivelsene er så grusomme at detaljene på ingen måte kan gjengis offentlig.

I Jæren tingrett la statsadvokaten ned følgende straffepåstander:

23-åringen: Forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år.

24-åringen: Forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år.

– At 24-åringen skal ha lovens strengeste straff er helt utvilsomt. Dette er blant de groveste drapene i Norge gjennom tidende, mener statsadvokaten

Rusbelastet barndom

Tidligere på dagen vitnet den rettsoppnevnte psykiateren Johannes Skaar om den yngste drapstiltalte.

Skaar tegnet et bilde av en 23-åring med en ytterst tragisk oppvekst.

Gutten vokste opp i en rusbelastet familie, og begynte selv å ruse seg i niårsalderen – først på alkohol, seinere hasj og deretter amfetamin og heroin.

Etter drapet dumpet drapsmennene Svelis bil i Ølberg havn, et par kilometer fra åstedet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I tiden før drapet i fjor høst hadde han ingen oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Det var ikke noe nettverk som kunne fange ham opp.

Johannes Skaar mener det er en nærliggende fare for at 23-åringen vil begå mer alvorlig kriminalitet hvis han fortsetter et liv med rusmidler, og uten struktur.

– Han fungerer på et veldig dårlig nivå i hverdagen. I realiteten er han som en 10-åring, sier Skaar.

– Ingen nødbremser

Ifølge psykiateren har 23-åringen ikke vist noen anger for drapet.

– Tvert imot omtaler han Sveli på en nedverdigende måte, sier Skaar.

– Det er ingen nødbremser som slår inn hos ham, heller ingen evne til konsekvenstenkning, fortsetter psykiateren.

Drapet skjedde ikke langt fra sjøkanten. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Skaar mener, i motsetning til statsadvokaten, at 23-åringen ikke har noe i forvaring å gjøre.

– På Ila vil han bygge kontakter blant kriminelle som ikke er bra med tanke på seinere løslatelse.

Kan få tvungen omsorg

23-åringens IQ er målt til å ligge rundt 60, med en viss grad av usikkerhet. Dette er i nedre grenseland for å kunne straffes.

Hvis retten kommer til at 23-åringens kognitive funksjoner er for dårlige, kan de lande på at han skal dømmes til tvungen omsorg.

I så fall blir han overført til institusjon – i første omgang til Brøset ved St. Olavs hospital i Trondheim for videre utredning.

Rettssaken avsluttes onsdag med forsvarernes prosedyrer.

Ingen av forsvarerne ønsker å kommentere straffepåstanden fra aktor før de selv har holdt sine prosedyrer.