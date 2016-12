Krever fortsatt flyforbud

Fagforbundene for de oljeansatte krever fortsatt flyforbud for helikoptertypen som styrtet ved Turøy. Forbundene SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Lederne, Nito, Tekna, DSO, ElogIT og FLT opplever at mange medlemmer frykter tanken på igjen å måtte fly helikoptertypen, og at mange ikke ville klart en slik belastning. Den europeiske luftfartsmyndighet EASA opphevet flyforbudet 7.oktober.