Krever åpenhet om Tinas mobilsamtaler

– Jeg tror politiet er mer interessert i å dekke over egne feil enn å løse saken.

Journalisten og forfatteren Erlend Frafjord ga i fjor ut boka «Da Tina ble drept».

Boka tar for seg drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Jørgensen forsvant etter en bytur i Stavanger og ble funnet fem uker senere i en kum ved Bore kirke i Klepp. Drapsmanen har aldri blitt tatt.

Frafjord har fått med seg avsløringene rundt drapet på Olof Palme i Sverige. Han mener den saken har mange likhetstrekk med både drapssakene til Birgitte Tengs og Tina Jørgensen.

– Utifra det jeg vet om Palme-saken, ligner den på drapssaker som Birgitte-saken og Tina-saken. Politiet blir veldig opphengt i bestemte teorier og mistenkte. Ofte fordi sterke krefter i etterforskningsledelsen klarer å lede andre ut på ville veier, mener Frafjord.

– I Tina-saken var den største feilvurderingen fra politiets side en overbevisning, mens Tina var savnet, om at hun hadde tatt livet sitt. Dette satte etterforskningen kraftig tilbake.

Fakta om Tina-saken Ekspandér faktaboks 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten.

26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjon viser at hun er slått i hjel.

31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker

23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomisk tapet han ble påført som følge av siktelsen.

16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. Alle fire nekter straffskyld.

9. oktober 2015 ble de fire siktede løslatt fra varetekt, mens siktelsen består.

4. januar 2016 blir det kjent at mannen som ble først siktet da saken ble gjenopptatt i 2015, har falske minner, ifølge en psykiatrisk rapport.

12. oktober 2016. Riksadvokaten henlegger saken mot de fire siktede mennene. Formuleringen «Intet straffbart forhold anses bevist» peker på at de ikke hadde noe med drapet å gjøre.

18. oktober 2016. Kripos sin Cold Case-gruppe skal gjennomgå Tina-saken for å se om dagens teknologi og metoder kan gi en oppklaring. Kilde: NTB/NRK

Flere feil

Frafjord dokumenterer i boka at politiet har gjort flere store feil i etterforskningen av Tina-drapet.

Akkurat som svensk politi gjorde i Palme-etterforskningen.

Han mener derfor det er avgjørende at politiet åpner opp og gir innsyn i etterforskningsdokumenter i store, uløste kriminalsaker som Tina-saken.

– Etter 17 år er det bare full åpenhet som kan løse den saken. Politiet har misbrukt sin mulighet. Folk kan tilføre etterforskningen nye perspektiver og vitneforklaringer, sier Frafjord.

Selv har forfatteren og journalisten aldri fått noe hjelp fra politiet, men har gjennom egne kilder fått tilgang til nesten 10.000 sider med etterforskningsdokumenter.

Men det er noen sentrale dokumenter han mangler.

– Kan løse saken

Utskrifter fra Tinas mobiltelefon i tiden før hun ble drept.

Frafjord har jobbet med Tina-saken i lang tid og mener han kan bidra med vital informasjon om han får se mobilutskriftene.

Det har Kripos nektet ham. Kripos sin Cold Case-gruppe vurderer for tiden om Tina-saken bør etterforskes på nytt. De skriver i en uttalelse til NRK at det er Sør-Vest politidistrikt Frafjord må henvende seg til. Det er de som tar stilling til spørsmålet om innsyn.

Men det er det noen som har prøvd.

Forsvareren til Tina Jørgensens ekskjæreste, Atle Helljesen, har søkt politiet om innsyn i de samme dokumentene. Han har fått avslag og klaget på dette.

Frafjord avventer resultatet før han selv søker formelt.

– Det er svært underlig at et så sentral dokument fortsatt holdes hemmelig for forsvareren til en som tidligere var siktet. Om nødvendig går jeg hele veien til topps i systemet for å få tilgang til disse mobilutskriftene, sier han.

– Jeg er svært nysgjerrig på å se om Tina har hatt kontakt med noen som er interessante ut ifra mine kildesamtaler. Personer som politiet ikke har kunnskap om. En match kan i beste fall løse hele saken. Derfor er jeg veldig oppgitt over at politiet holder dette tilbake.

Frafjord legger til at han bare har ett mål. Å bidra til å løse saken.

– Vilje til å lære

Asbjørn Rachlew, avhørsekspert og politioverbetjent ved Oslo politidistrikt. Foto: NRK

Avhørsekspert og politioverbetjent ved Oslo politidistrikt, Asbjørn Rachlew, mener åpenhet er helt avgjørende om vi i Norge skal unngå å gjøre feil som i Palme-saken.

– Det er jo det som er bakteppet med Palme-saken, at ting har blitt holdt tilbake, sier han.

Rachlew uttaler seg ikke om Tina-saken spesielt, men sier:

– Med en vilje til å lære av egne feil og en større grad av åpenhet, reduserer vi sjansen for at slike feil oppstår.

Herdis Cathrine Traa, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Politiadvokat Herdis Traa ved Sør-Vest politidistrikt, svarer på kritikken om hemmelighold. Hun mener en utlevering av mobilutskriftene til Tina kan ha konsekvenser for oppklaringen av saken.

– Det er veldig mye som er kjent i denne saken. Vi trenger bevis som ikke andre enn politiet vet om. Det er viktig for å kunne avkrefte eller bekrefte bevis som kommer i saken. Ellers vil vitner og andre kunne tilpasse sine forklaringer, sier hun.