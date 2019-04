Krevde 14.000 for mye

Ap-politiker Hege Haukeland Liadal ble avslørt av stikkprøve i desember, skriver Aftenposten. Stikkprøven viste at hun krevde nærmere 14.000 kroner for mye i kjøregodtgjørelse. Penger for 3806 kilometer hun ikke hadde kjørt.