Krev millionar i erstatning

Onsdag byrjar rettssaka mellom Eigersund kommune og prosjektleiaren for bygginga av nye Eigerøy skule. Ho krev over 2 millionar i oppgjer for arbeid som er utført og i erstatning for tap av omdømme, etter at ho blei sagt opp, skriv Dalane Tidende.