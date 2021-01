Krev like prisar på båt og buss

Aksjonen «Behald hurtigbåttilbodet i Ryfylke», ber fylkespolitikarane om at billettprisane på buss og båt i Ryfylke blir tilpassa kvarandre. Dei krev like prisar, og at billettane kan brukast om kvarandre på båt og buss.