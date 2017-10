Krev fire veker i varetekt

Politiet krev fire vekers varetektsfengsling for den tyske mannen som er sikta for å ha stukke ein annan tysk mann med kniv i Bjerkreim i helga. Det seier politiadvokat Tonje Ravndal i Sør-Vest politidistrikt. Politiet vil blant anna ha mannen fengsla fordi dei meiner det er fare for at han unndra seg straffeforfølging fordi han er tysk statsborgar.