Krev erstatning for internatskuleopphald

Misjonærbarn har organisert seg og krev erstatning for kva dei har blitt utsette for.

Fram til 2010, blei ein fleire barn av misjonærforeldre sendt på lange opphald på internatskular, drivne av misjonsorganisasjonar.

For mange av barna blei oppveksten på internatskulane prega av mangel på omsorg, psykisk eller fysisk vald og seksuelle overgrep, skriv foreininga Sendt bort, som har 150 medlemmar.

Mange av desse barna kom frå Rogaland.