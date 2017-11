– Hvordan jeg feiret dette? Jeg ga kona en god klem.

Rolf Iversen smiler og kikker ut mot vannet på Hillevåg i Stavanger. Etter mange år med sykdom har livet de siste årene inneholdt en rekke seiere. Først mot sykdommen – nå mot staten.

– Jeg har måttet ta opp lån for å ta opp kampen.

I oktober fortalte NRK historien om Rolf Iversen som måtte finansiere kreftbehandlingen fra egen lomme for å redde livet. For et halvt år siden ble han derfor far til Emily. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Saksøkte staten

I oktober fortalte NRK historien om Iversen – mannen som kjøpte livet.

Iversen ble først operert for kreft i magen i 2009. I 2011 ble det oppdaget noe som viste seg å være kreft i leveren, men det ble ikke gjort noe med det. Etter en ny sjekk året etter fikk Iversen en ny kreftdiagnose, men nå fikk han beskjed om at kreften i leveren hadde kommet for langt. Han ble derfor tilbudt palliativ, eller lindrende, behandling ved sykehuset i Stavanger.

Gjennom selskapet Oncolomed fant Iversen en doktor Karl Aigner i Tyskland som ville behandle Iversen med regional cellegift og såkalt CyberKnife. Behandlingen var dyr, men for Iversen var den vellykket. Den kostet om lag én million kroner.

Iversen gikk til NPE (Norsk pasientskadeerstatning) for å få erstatning. Han mente den forsinkede diagnosen hadde gjort behandlingen av ham ekstra dyr. I et vedtak fra NPE erkjente staten at det forelå svikt og at diagnosen var satt for sent, men Iversen fikk bare 15.000 kroner i erstatning. Han gikk derfor til søksmål. Rettssaken var i oktober. Nå har dommen kommet.

– Resultatet ble at jeg vant frem i saken. Det synes jeg var en riktig dom, sier Iversen.

– Viktig dom

Staten er dømt til å betale 650.000 kroner i erstatning og 358.000 kroner i saksomkostninger.

– Tingretten gir en god beskrivelse av juss, en god beskrivelse av faktum og foretar en grundig konkret vurdering i denne saken, sier Iversens advokat, Christian Thrane Asserson.

Han tror dommen kan få betydning for flere saker der det foreligger svikt. Dommen kan bli prinsipielt viktig.

– Det er klart denne dommen vil få betydning for andre saker, sier Asserson.

Iversens advokat, Christian Thrane Asserson. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Kan anke

NRK har vært i kontakt med staten ved Helseklage. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, heller ikke om staten ønsker å anke dommen. De har en måned på seg på å ta avgjørelsen.

Rolf Iversen håper de ikke gjør det. Det har kostet ham mye å komme dit han er i dag.

– Det blir en veldig lang måned, men jeg håper at de ser at dette er en riktig dom.