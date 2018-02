Kreftpasient må samle inn penger for å fortsette kampen mot staten

– Jeg synes det var leit, trist og skuffende at staten valge å anke en så klar dom.

Den tidligere kreftpasienten, Rolf Iversen, møter NRK hjemme i stua i Sandnes. I leiligheten han har måttet belåne ekstra. Han anslår å ha brukt over tre år og over 300.000 kroner på saken mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og staten. I fjor høst trodde han at kampen var over da staten ble dømt til å betale ham 650.000 kroner i erstatning og drøyt 350.000 kroner i saksomkostninger. Staten hadde erkjent svikt, men kun tilbudt Iversen 15.000 kroner. Men rett før jul valgte staten å anke.

– Nå er kassen tom, men jeg har ikke lyst å gi meg. Jeg trenger hjelp med å få inn penger slik at jeg kjøre saken videre.

Rolf Iversen har startet innsamlingsaksjon for å samle inn nok midler til å fortsette kampen mot staten. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Innsamlingsaksjon

Pengene Iversen har brukt på saken kommer på toppen av nærmere én million kroner han brukte på kreftbehandlingen han ikke fikk i Norge. Han tok opp ekstra lån på leiligheten og fikk hjelp av venner og familie. Nå håper han på hjelp fra ukjente også, og har startet en innsamlingsaksjon på Facebook med navnet «Staten mot Rolf Iversen».

– Vi har laget en Facebook-gruppe som forteller om saken der vi ber om penger og bidrag. Vi ser nå at dette begynner å spre seg, sier Kjetil Kleppe fra reklamebyrået Megabite som har hjulpet Iversen med aksjonen.

Historien om Iversens kamp startet i 2012 da det ble konstatert kreft i leveren hans. Svulsten hadde imidlertid vært synlig på bilder allerede et år før. Iversen fikk beskjed om at han kun kunne få lindrende behandling ved sykehuset i Stavanger, og at han dermed gikk mot en sikker død. Iversen ga imidlertid ikke opp, og dro til Tyskland. Her ble han behandlet med regional kjemoterapi og Cyberknife. I dag viser bildene til Iversen ikke noe annet enn en liten flekk som legene tror kan være arrvev. Han har nå vært i jobb i fire år. Han har vunnet kampen om livet. Men kampen om pengene er ikke over.

– Det er litt av statens taktikk å på en måte anke for å trøtte ut folk eller at de ikke har råd økonomisk til å ta saken videre, sier Iversen.

Kritikk

Det er flere som mener det samme som Iversen. I mars 2017 hadde NRK en større reportasjeserie om at staten hadde blitt en mye tøffere motstander for pasienter som søkte erstatning. Staten stod for en stadig større andel av sakene som ble anket til høyere rettsinstanser. Sånn som saken til Rolf Iversen.

Nye tall viser at utviklingen har fortsatt.

I 2015 stod staten for 23 prosent av ankesakene. Pasientene anket 77 prosent av sakene.

I 2016 stod staten for 30 prosent av ankesakene. Pasientene for 70 prosent.

I 2017 stod staten for 33 prosent av ankesakene. Pasientene for 67 prosent.

Samtidig gikk totalantall saker ned fra 2016 til 2017.

– Det man har opplevd den siste tiden er at staten blir vanskeligere og vanskeligere som motpart i disse sakene og det er et betydelig rettssikkerhetsproblem, sier advokat Christian Lundin.

Han er en av Norges mest profilerte advokater på erstatningsfeltet. Han sikter til statens utømmelige lommer.

Advokat Christian Lundin. Foto: NRK / NRK

– Dette har ikke pasientene ressurser til å matche. Dette er alvorlig syke personer som sliter med økonomien, legger Lundin til.

Også kollegaen, Janne Larsen, er kritisk til statens opptreden i slike saker.

Hun har tidligere vært advokat i rettssaksseksjonen i pasientskadenemnda.

– Staten som aktør er krevende og bidrar til økt konfliktnivå. Det kommer mange unødvendige prosessuelle innsigelser fra dem, de er lite samarbeidsvillige i forbindelse med utforming av mandat og sakkyndig, og innhenter gjerne flere sakkyndige for å få «flertall», sier Larsen.

Men staten avviser kritikken.

Vinner saker

Staten ved Helseklage viser til statistikken. I 70 prosent av sakene ble de frifunnet i 2017. De vinner de fleste saker. Advokat i rettssaksavdelingen, Anita Bergh Ankarstrand, avviser kritikken om at staten anker for ofte.

– Vi anker kun når vi mener at et uriktig resultat kan ha prinsipiell betydning utover den enkelte sak, skriver hun i en e-post.

Advokat Anita Bergh Ankarstrand. Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Og dette er gjeldende i saken til Rolf Iversen.

– Pasientskadenemnda valgte å anke fordi nemnda er uenig i dommen. Pasienter som vurderer å reise utenlands før de vet om de vil få utgiftene til behandlingen dekket, trenger forutsigbarhet på hva de kan regne med. Denne saken er derfor prinsipiell.

Og dette sender Iversen ut i flere måneder med usikkerhet. Nå håper han at han klare å samle nok midler til å fortsette kampen. Samler han inn for mye så vil han hjelpe andre som er i lignende situasjoner.

– Jeg skal ikke gi opp. Det har jeg bestemt meg for. Denne saken skal helt til topps.