Krav om vaksine eller vært koronasyk for å reise offshore

Aker BP innfører fra 1. februar krav om koronavaksine eller at ansatte har vært smittet av korona, før de får reise offshore. – Årsaken er at smitten øker og at vaksinerte er bedre beskyttet enn uvaksinerte, sier pressekontakt Ole-Johan Faret til E24.