Krass parkeringskrangel i Sogndalstrand

Det pågår ein parkeringsstrid i Sogndalstrand i Sokndal i Dalane. På Spinneritomta konkurrerer vegvesenet sine skilt om parkering for turistar, med den private grunneigaren sine plakatar i papp. Han skriv at at parkeringa kostar 100 kroner for 1-2 timar og 1000 kroner for ein dag, står det i Dalane Tidende.