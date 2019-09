Krass kritikk av akuttmottaket

Arbeidstilsynet kommer nå med varsel om pålegg i forbindelse med arbeidsforholdene ved akuttmottaket ved SUS. Det fremkommer under tilsynet at ansatte har reagert på at det har vært utarbeidet turnuser med mange hull som må dekkes inn av ansatte ved bruk av ekstravakter og overtid.