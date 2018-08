Krasjet i kai

En 40 fots fiskebåt kjørte rett i kaien i Skudeneshavn ved halv ett-tiden natt til onsdag. Båten fikk et stort hull i baugen og tok inn vann. Brannvesenet bisto med lenser, og det ble rekvirert heisekran. En kranbil heiste så opp baugen slik at båten ikke tok inn mer vann. Det var to personer om bord da ulykken inntraff. Politiet opplyser at de ikke vil opprette sak på hendelsen.