Krasjet bilen og stakk fra stedet

En 25 år gammel mann er mistenkt for å krasjet i et gjerde på Sola og deretter stukket fra stedet. Politiet fant mannen hjemme i egen bolig og han er tatt med til legevakt for blodprøve. – Kollisjonen har vært av en viss energi. Airbag er utløst, sier Toralv Skåland, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Politiet etterforsker saken, og utelukker ikke at andre enn bileiegen selv har kjørt den aktuelle bilen.