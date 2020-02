Krasja inn i parkerte biler

Klokka 11.40 fikk politiet melding om et trafikkuhell i Skåregata i Haugesund. En mann i 80-åra hadde kjørt inn i to parkerte biler i forbindelse med parkering. En fører som satt i en av de parkerte bilene, blei frakta til sjukehus for sjekk.