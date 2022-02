Kranglete passasjer

Politiet måtte ta seg om bord i danskebåten Fjordline i Risavika i Sola fredag morgen for å hente en passasjer. Den berusede personen hadde utløst brannalarmen, vært til sjenanse for andre medpassasjerer, og låste seg inne på lugaren. Personen ble tatt med til arresten, og er siktet for ordensforstyrrelse.