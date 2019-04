Kranglet før den grove voldsepisoden

– Vi er kjent med den andre videoen også. I den videre etterforskningen vil vi få avklart hvilken kontakt det var mellom den siktede og fornærmede i forkant av voldsepisoden, sier politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt.

NRK, og flere andre medier, har omtalt den første videoen som siden helgen er delt tusenvis av ganger på sosiale medier.

Videoen viser at en 18-åring som nå er siktet for kroppskrenkelse går bort og slår 22-åringen rett i bakken ved torget i Stavanger.

NRK har også sett en annen video på Facebook som viser opptakten til episoden. 22-åringen står inne på 7-Eleven og krangler med en gruppe ungdommer.

Blant dem var den nå siktede 18-åringen.

– Ingen provokasjon

Advokat Arvid Sjødin er bistandsadvokat til den fornærmede 22-åringen. Han mener krangelen i forkant ikke er relevant for straffesaken.

Høyesterett har sagt en del om hvor grov en provokasjon må være for at det skal få noen betydning. Vi er ikke i nærheten her, mener Sjødin.

Han påpeker også at klienten trakk seg unna krangelen i kiosken og gikk ut.

– Da 18-åringen senere kom bort til ham på utsiden, var han helt uforberedt på å bli slått.

«Var feil av meg å slå»

Faren til 22-åringen valgte å dele en usladdet versjon av videoen på Facebook i håp om å få identifisert gjerningsmannen.

18-åringen så selv delingen, og valgte å melde seg til politiet.

«Det er to sider av en sak, men det var feil av meg å slå og det vett eg» skriver den siktede i en kommentar på Facebook som NRK har lest.

– Mange uskyldige har fått lide

NRK har vært i kontakt med en kvinne som står den voldssiktede 18-åringen nær.

Hun understreker at voldshandlingen er grotesk og «noe som det gjør vondt langt inn i sjelen å se på».

– Jeg forstår en fortvilt far som ser sin sønn bli slått ned på denne måten. Likevel får det konsekvenser for mange uskyldige når han velger å dele en slik video, sier hun.

Kvinnen sier det er mange personer, flere av dem mindreårige, som har måttet tåle mye hets de siste dagene for noe som en annen har gjort.

– Det er en grunn til at vi har politi og ikke borgervern i Norge, sier hun.

Angrer ikke

Faren til 22-åringen si han ikke angrer på at han delte videoen.

– Jeg har noe erfaring med mediehåndtering og sosiale medier, og mener fortsatt at dette var riktig å gjøre, sier mannen.

Han mener saken på dette tidspunktet var død, og at politiet ikke hadde noe å jobbe med.

– Jeg modererte kommentarene fortløpende, og slettet hundrevis av dem. Jeg oppfordret også folk om å gi all informasjon videre til politiet, og ikke spre navn på mistenkte offentlig, sier han.

Politiet: – Ta heller kontakt med oss

Da politiet bekreftet at siktede hadde meldt seg, slettet 22-åringens far hele innlegget med kommentarer.

– Jeg har også kontaktet alle som har sendt melding med navn på uskyldige og sagt at det navnet de kom med ikke har noe med saken å gjøre.

Politiadvokat Stian Eskeland sier politiet foretrekker at publikum tar kontakt med dem i stedet for å publisere slike episoder på sosiale medier.

– Det kan være straffbart å dele filmer av personer som ikke har samtykket til det, sier politiadvokaten.

Ifølge Eskeland hevder mannen som filmet episoden at han ikke har noen tilknytning verken til den siktede eller fornærmede.