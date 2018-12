Krangel endte i sjøen

I natt skal en kvinne og en mann ha havnet i sjøen i forbindelse med en krangel. Hendelsen skjedde på Skagenkaien i Stavanger. Begge kom seg etter hvert opp på en flytebrygge. En politipatrulje fikk dem inn til land ved hjelp av en livbøye. Begge to endte i arresten for avrusing. De anmeldes også for bruk av narkotika.