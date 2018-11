Kranekspert slakter Arbeidstilsynet etter dramatisk velt

Torghandler Ola Dale (47) og kundene hans stod kun centimeter fra da en kran deiset i brosteinene på Domkirkeplassen 4. september. Torghandlerens bil ble knust. Området er et av de mest folksomme i Stavanger sentrum.

Det var bare flaks at ingen ble skadet eller drept.

Nå er Arbeidstilsynet ferdig med sitt tilsyn av Sviland Transport, som eide og drev kranbilen.

Arbeidstilsynet har ikke funnet noen brudd på arbeidsmiljøloven. Det får kranekspert Bjarne Roland til å reagere.

– Her er det nødt å være noe galt, sier kraneksperten, som også er styremedlem i Kranteknisk forening.

Bjarne Roland, kranekspert, styremedlem i Kranteknisk forening og sjef i Roland Consulting AS. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Roland lurer på om Arbeidstilsynet har brukt nok ressurser på denne alvorlige saken, og om de har benyttet eksperter.

– Det er ikke mange kranbilselskaper som har alt hundre prosent i orden. Her skulle de ha funnet noen grove feil, slik at det hadde blitt foretaksstraff, sier kraneksperten, som understreker at han ikke kjenner til saken utover det media har skrevet.

NRK har vært i kontakt med Sviland Transport, men de ønsker ikke å kommentere saken.

– Hele området skulle vært sperret

Føreren av kranen på Domkirkeplassen har selv innrømmet at han ikke hadde støttelabbene helt ute da han foretok det fatale løftet.

Roland mener at det også ble gjort feil når det gjelder avsperringen av området. Han mener at hele området skulle blitt sperret av når de foretok løftet. Det ble det ikke.

Avsperringen er både kranførerens og byggherrens ansvar, ifølge Roland.

Det har ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra kranføreren.

Arbeidstilsynet har gjort tilsyn med byggherren, Domkirkeplassen 3 AS, men heller ikke her fant de noe brudd.

– Ingen kommentar

Det er selskapet Metier OEC som fungerer som byggherre i prosjektet. Selskapet mener de har ivaretatt sitt ansvar i forhold til byggherreforskriften.

– Hvorvidt noen mener at et større område på Domkirkeplassen skulle vært sperret av har vi ingen øvrig kommentar til, sier Ole Petter Valle, regionleder i Metier OEC.

Roland anslår at det skjer cirka ett kranbiluhell i uka i Norge, og han mener politiet og Arbeidstilsynet gjør et for dårlig arbeid i å forhindre slike ulykker.

– Disse to tilsynene gjør at kranvelten ikke får noen konsekvenser, og da frykter jeg at det ikke blir noen endring, sier Roland, som synes det er underlig at Arbeidstilsynet går ut med sin rapport før politiet er ferdig med etterforskningen.

Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere kritikken fra Roland. De henviser til tilsynsrapporten og politiets etterforskning.

– Tar tid

Politiet ser på to ting: Om bruken av kranen var forsvarlig, og om avsperringen var etter regelverket.

Erik W. Rand, politiadvokat ved Sør-Vest politidistrikt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dessverre må vi ta tiden til hjelp. Bevissikringen er gjennomført og så har vi avhørt kranføreren og flere folk med ansvar, sier politiadvokat Erik W. Rand ved Sør-Vest politidistrikt.

Nå skal etterforskere gå gjennom materialet og se om det mangler informasjon. Deretter skal det komme en avgjørelse i saken, men Rand tør ikke love når det skjer.