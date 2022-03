Krakilsk kvinne

Politiet i Stavanger rykket ut klokken 01.30 etter at de fikk melding om en dame som hadde hylt i en time i Pedersgata. Kvinnen i begynnelsen av 30 årene var ruset, og helt krakilsk, og ble tatt med til arresten for avrusing. Kvinnen er anmeldes for ordensforstyrrelse, forulemping av offentlig tjenesteperson, og for narkotikabruk.