Krafttopper vil legge vindkraftutbygging til Østlandet

– Vi må tenke nytt. Vi må tenke mindre naturinngrep, og legge en større del av utbyggingen til Østlandet. Det er der mye av kraften brukes, sier konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard.

Allerede i 2026 vil nemlig Sør-Norge gå med kraftunderskudd. Og i 2027 vil det være kraftunderskudd i hele Norge.

Det betyr at Norge må importere kraft fra utlandet.

– Det er en svært alvorlig situasjon for energinasjonen Norge, sier Tonne til NRK.

Løsingen på dette, er ifølge både Statnett, Lyse og konsernsjef Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) enkel: Vi må bygge mer vindkraft.

Og de er alle enige om at den raskeste og billigste løsningen er å bygge mer vindkraft på land.

– Vi har noen viktige valg foran oss. Og det å la være å styrke kraftforsyningen, å la være å bygge mer kraft, kommer til å komme med stor kostnad for det norske samfunnet. Da er vindkraft på land den billigste kraftformen som finnes, sier Lund i NVE.

Konsernsjef i NVE, Kjetil Lund. Foto: Catchlight/NVE

Ser til skogen

De er også alle enige om at fremtidens vindturbiner godt kan ligge i skogsområder på Østlandet, hvor det bor mindre folk.

Eimund Nygaard er direktør i kraftselskapet Lyse. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Nygaard i Lyse er klar på at vi må tenke nytt. Og kraftbransjen kan ta selvkritikk.

– Vi i bransjen må ta litt selvkritikk på at vi har vært for opptatt av å bygge vindkraftverk der det blåser mest – på fjelltopper på Vestlandet. Det er derfor det har vært så mye motstand. Naturinngrepene har vært store, og der har blitt bygget mye vei, sier Nygaard.

Han mener derfor at vi fremover ikke nødvendigvis trenger de mest hypereffektive løsningene. Men at vi må dempe ambisjonene og tenke natur, miljø og investering i kraft samtidig.

Konsernsjef for Statnett, Hilde Tonne, er bekymret for kraftsituasjonen i Norge. Foto: André Bendixen / NRK

Skal investere 100 milliarder

Det var under et debattinnlegg på Solamøtet, hvor næringslivstopper og politikere møtes, at dette ble et tema mandag.

Statnett-leder Hilde Tonne uttrykket stor bekymring. For det haster. Og vindkraftutbygging til havs vil ta tid.

Statnett har planer om å investere opp mot 100 milliarder på utbygging av kraftnettet de neste ti årene.

Men de klarer likevel ikke å love bort mer enn en tredjedel av ønsket tilknytning.

– I tillegg skal vi kutte utslippene med 55 prosent innen 2030. Dette skal vi klare med elektrifisering av 50 nye TWh i 2030. Hvor får vi det fra, spør hun.

Hun poengterer at de kan få rundt 10 TWh med ganske store oppgraderinger av vannkraft, men at det på kort sikt er vind på land som er svaret.

– Vind på land kan gi 15 TWh. Og det er antageligvis det som må settes i gang så fort som mulig for å tette gapet. Men vi må tenke nytt, sier hun, og viser til Sverige.

Fremdeles stor motstand

Motstanden og protestene mot vindturbinene i norsk natur er fortsatt stor. Faktisk viser en undersøkelse utført av Aftenbladet høsten 2022, at til tross for høye kraftpriser i landet, øker motstanden mot vindkraft på land. Hele 50 prosent sier nå nei.

Motstanden var også årsaken til at regjeringa i 2019 stanset all ny utbygging. Men i vår åpnet de igjen for nye konsesjoner.

Det har imidlertid vært få søknader og snakk om vindkraft på land siden, ifølge NVE. Fokuset nå er på vindkraft til havs.

Tonne har full forståelse for motstand og diskusjon, og hun mener at om det skal bygges ut mer vindkraft, må det være gode prosesser.

– Det må være lokal forankring, lokal verdiskapning og vi må finne områder som ikke nødvendigvis er på de høyeste fjelltoppene og gir de største inngrepene, sier hun.

Vil ikke ha vindkraft i naturen

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, sier til NRK at han syns det er bra at NVE, Lyse og Statnett innser at forrige tiårs vindkraft på fjelltopper var en feil.

Men han er ikke enig i at å bygge ut vindkraft i skogsområder på Østlandet skal være noe bedre.

– Etter vårt syn kan ikke vindkraft bygges i natur noe sted, og bør i tilfelle forbeholdes allerede industrialiserte områder.

Truls Gulowsen er leder i Norges Naturvernforbund. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

I Sverige har kraften produsert med vindkraft økt fra rundt 20 TWh per år i 2019 til 33 TWh i 2022. Dette utgjorde 20 prosent av elproduksjonen i landet.

Sverige har bygget mye av vindkraften nord i landet, hvor det bor lite folk. De har også bygget ut en del i skogene vest i landet.

I Norge har vi stort sett bygget ut vindkraften på vestlandet. Produksjonen ved norske vindkraftverk var i utgangen av 2020 på 9,9 TWH