Kraftselskapene med opprop mot skatteøkning

Kraftselskapene Lyse, Dalane Energi og Haugaland Kraft i Rogaland er blant 17 kommunalt eide kraftselskaper som har signert et opprop mot de foreslåtte skatteøkningene for fornybar energi.

Kraftselskapene ser med stor bekymring på regjeringens forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft og en ny toppskatt når timesprisen på strøm er over 70 øre/kWt. De foreslåtte skatteskjerpelsene vil ha en rekke uheldige konsekvenser. Mest alvorlig er det at investeringer i ny kraftproduksjon vil bremse opp.

Oppropet er sendt alle partiene på Stortinget hvor kraftselskapene ber dem om ikke å vedta regjeringens skatteforslag, men heller se på andre løsninger.