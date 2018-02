Kraftpenger til ny tunnel

I Forsand ønsker Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet at Nye Sandnes kommune skal bruke 20 millioner kroner i året i 20 år for å finansiere tunnel mellom Espedal og Frafjord, skriver Strandbuen. Pengene skal hentes fra kraftinntektene. De tre partiene håper et slikt bidrag vil få fylkeskommunen til å bli med på byggingen av Espedal-Frafjord tunnelen.