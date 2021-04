Kraftig smitteøkning på Nord-Jæren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I vårt område har vi fått en betydelig økning, og trenden går feil vei, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

De siste dagene har smitten på Nord Jæren gått kraftig opp. Torsdag kom dessuten meldingen om 65 nye smittetilfeller i regionen, som allerede har vedtatt å forlenge de strenge smitteverntiltakene.

Smittetrenden vil også få konsekvenser for innleggelser på sykehuset, ble det opplyst på en pressekonferanse torsdag.

– Matematikken er nådeløs

Selv om det er mest smitte blant barn akkurat nå, går smitten videre til familien og nærkontakter.

– Med et r-tall som ligger godt over 1 i SUS' nedslagsfelt, så kan vi risikere over 100 daglige smittetilfeller allerede om en ukes tid om det ikke skjer en endring. Matematikken er nådeløs, sa Kleppe på pressekonferansen.

Han er bekymret for situasjonen, og sier det er svært viktig at de strenge tiltakene fortsetter lokalt selv om de nasjonale tiltakene slippes opp.

Påvirker sykehusdriften

SUS har nå gått over til gult nivå på grunn av smittesituasjonen. Dette får konsekvenser for pasienter som kan få utsatt sin planlagte behandling.

– Vi er på et vippepunkt, og situasjonen kan fort snu, sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen ved SUS.

Hun viser til at 37 pasienter har fått påvist koronasmitte i akuttmottaket de siste ukene.

– Det blir ikke lenger funnet vanlig virus i prøver som blir analysert ved laboratoriet, kun mutert virus. Det er mest at det briske varianten, men også den sørafrikanske er til stede.

Flere tilfeller av importsmitte

Av 40 smittede i Stavanger, er 35 nærkontakter av kjente smittetilfeller. Tre har vært på reise, og to har usikker smittekilde.

– Vi er bekymret for smittesituasjonen på Nord-Jæren. Situasjonen følges nøye, og dersom vi får en forverring de neste dagene vil vi vurdere strengere tiltak enn vi har i dag, sa ordfører Kari Nessa Nordtun til NRK tirsdag.

Sandnes kommune melder om 12 nye smittetilfeller. Her er tre registrert på innreise og to med kjent smittevei. Resten er registrert som nærkontakter.

Randaberg kommune med sine rundt 11.000 innbyggere har ni positive tester onsdag, mens Sola kommune har fire positive koronaprøver.

Fra torsdag er skoler og barnehager i Stavanger på rødt nivå, men dette er ikke innført i de andre kommunene.

Foto: Øystein Otterdal / NRK