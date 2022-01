Kraftig reduksjon i drukning

Drukningsulukkene i Rogaland blei mest halvert frå 2020 til i fjor. Talet gjekk ned frå 10 til 6 her i fylket. I tilhøve til landstala så viser det seg at seks av 10 som drukna var over 60 år gamle. Nærare 90 prosent av dei drukna var menn.