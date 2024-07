– *Host* *host*.

Trond Oscar Haagensen fra Bryne sitter i stua med fjernkontrollen i hånda.

– Det blir verre når man begynner å tenke på det. Da begynner det å klø mer i halsen, sier Trond Oscar Haagensen.

Slik er ferien hans nå.

Timer med endeløs TV-titting og hosting.

Dessverre for Trond Oscar Haagensen er det for det meste dårlige ting på TV, forteller han selv. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

For noen uker siden var han på ferie i Italia sammen med familien.

Men ferien ble raskt avbrutt for hele gjengen da han ble innlagt på sykehus i Italia med bronkitt.

Et sykehusopphold som var alt annet enn positivt for Haagensen.

Men heldigvis fikk han hjelp. Av forsikringsselskapet.

Voldsom økning

– Vi ser historier hvert år om folk som blir syke, forteller pressesjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens.

Det å bli syk på ferie noe de fleste frykter. Men nå skjer det mer enn før.

Tall fra Finans Norge, bransjeorganisasjonen for banker, viser at sykdomsutbetalinger på reise har økt med 45 prosent i første kvartal i år, sammenliknet med i fjor.

I 1. kvartal i 2023 betalte selskapene ut 254 millioner kroner. I samme kvartal i år betalte forsikringsselskapene ut 367 millioner kroner.

I tillegg er det en økning i både saker og alvorlighetsgrad, sier Irgens.

Flere eldre reiser

Leder for Norsk forening for allmennleger, Marte Kvittum Tangen er bekymret. Hun tror at en eldre og mer reisesyk generasjon har skylden for sykdomsøkningen.

– Vi har nå har en generasjon eldre som har helt andre reisevaner enn det forrige generasjon eldre hadde.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Og med økt alder har man ofte flere kroniske sykdommer. Og da øker risikoen for at det vil skje noe også når man er på utenlandsreise, sier hun.

Dette bekymrer også forsikringsselskapene, men av helt andre grunner.

I et møte mellom de og utenriksdepartementet har selskapene advart mot at norske leger anbefaler syke eldre om å ta en «siste tur».

Skadesjef i Gjensidige forsikring, Hege Saltboden-Karlsen, er bekymret for den utviklingen man ser i samfunnet nå. Hun håper at regjeringen overrekker bekymringen videre til legeforeningen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Dette benekter foreningen for allmennleger.

– Dette er en påstand og en praksis som jeg ikke kjenner meg igjen i, og som jeg ikke tror gjenspeiler hva norske leger anbefaler pasientene, sier leder i Norsk forening for allmennleger, Marte Kvittum Tangen.

– Vi er opptatt av å informere om risikoen, og mener bestemt at hvis man har kroniske sykdommer som medfører en økt risiko på utenlandsreise, så bør man ikke dra, legger hun til.

Dyrt og vanskelig

For forsikringsselskapene er dette en vanskelig sak. Ifølge skadesjef i Gjensidige forsikring, Hege Saltboden-Karlsen er det under vinterhalvåret at flest eldre reiser.

Det er også denne delen av året det er vanskeligst å bistå de som trenger akutt hjelp.

– Forsikringsselskapene må forholde seg til regler flyselskaper har, og det å transportere syke hjem til Norge kan til tider være mer utfordrende på grunn av færre rutefly med plass, sier hun.

I enkelte tilfeller kan man også sende ambulansefly, men dette er svært dyrt.

Ifølge pressesjef i If forsikring, Sigmund Clementz, er reiseforsikringen viktig å ha i slike situasjoner.

Ambulansefly kan nemlig koste alt fra flere hundretusener til millioner av kroner, sier Clementz.

Sigmund Clementz, pressesjef i If forsikring. Foto: Tom Balgaard / NRK

Alle har ansvar for egen helse

Utenriksdepartementet (UD) opplyser om at de hvert år har møter med reise- og forsikringsbransjen for å gå gjennom trender, endringer i reisemønstre, utfordringer og regelverk.

– Det er i vår felles interesse å være godt forberedt og koordinerte, sier Kommunikasjonsrådgiver i UD, Ingeborg Gloppen Johnsen.

De påpeker at det er den som reiser, som selv har ansvar til å sette seg inn i lokale forhold og gjøre gode sikkerhetsvurderinger.

– Dette inkluderer også å vurdere egen helse, hva du tåler og hvilke helsetilbud som er tilgjengelig der du skal, sier hun.

Sendte familien på cruise

Trond Oscar Haagensen har selv ingen underliggende sykdommer. Men ferien er for lengst ødelagt.

Når han ikke ser på TV, titter han ut av vinduet. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Nå sitter han hjemme, og prøver å hoste fra seg, samtidig er familien på cruisetur for å feire 80-årsdagen til far.

– Jeg fikk med meg EM-finalen, og finalen i Wimbledon da, sier Haagensen.

