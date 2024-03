Kraftig økning i konkurser i Rogaland

I Rogaland gikk 25 bedrifter konkurs i februar, en økning på hele 32 prosent fra i fjor, ifølge inkassoselskapet Fair Collection.

Størst av disse var Multi Vedlikehold Drift AS i Tysvær med 171 ansatte og Mango AS i Stavanger med 46. De 25 konkursene i Rogaland i februar fordeler seg på elleve i Stavanger, fem i Sandnes, to i Haugesund, Time og Tysvær, og én i henholdsvis Lund, Hå og Sola. Rogaland hadde fjerde flest konkurser av fylkene i Norge i februar.