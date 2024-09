Kraft frå land reduserer klimautslepp på Troll

Olje-og gassplattformene i Nordsjøen, Troll B og Troll C vert nå delvis drivne med elektrisk kraft frå land. Tidlegare skjedde dette frå eit gassanlegg ute på feltet. Endringa skjedde på laurdag og dette vil redusere årlege utslepp frå norsk sokkel med 250.000 tonn CO2.

250.000 tonn betyr ein reduksjon i klimautslepp i Noreg på ein halv prosent, skriv Equinor.



Equinor jobbar vidare med å fullelektrifisere Troll C slik at alt kraftbehov vert dekka med kraft frå land. Tiltaket vil kutte årlege utslepp med ytterlegare 200.000 tonn. Skjer det blir CO2-utsleppet redusert med éin prosent i Noreg.