Køyretøy med bruksforbod køyrde vidare

Ein bil med tilhengar køyrde vidare trass bruksforbod i ein teknisk kontroll på E39 ved Ålgård i ettermiddag, ifølgje Statens vegvesen. Bilføraren fekk køyreforbodet på grunn av mangel med bremsane.

Etter kontrollen var avslutta, fekk kontrollørane melding om at same køyretøy var stoppa på Krossmoen sør i Rogaland. Tilhengaren blei avregistrert på staden, og føraren kjem til å bli meld til politiet for brot på vegtrafikklova.

I kontrollen på Ålgård blei 46 køyretøy sjekka. Det blei gitt bruksforbod – tre på grunn av usikra last på tilhengar, og to på grunn av bremsar på tilhengar.

Det blei skrive ut åtte gebyr. Eitt for at kjennemerke og lys ikkje var synleg på grunn av last, fem for manglande vognkort og to for utslitne dekk (bilete).