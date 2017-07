Køyrde utan førarkort

Politiet stoppa klokka eitt i natt ein bil i Åkrehamn på Karmøy. Det viste seg at ein 17-åring køyrde bilen, og han hadde med seg tre passasjerar i tenåra. Føraren er meld til politiet for å køyrd utan førarkort, og for å ikkje ha stoppa for kontroll.