Køyrde på vasscooter med båt

Politiet rykka i ettermiddag ut til melding om to personar i båt som hadde køyrd på ein vasscooter ved Hanabryggene i Sandnes. Personane forsøkte ifølge politiet å trekkja båten opp på ein hengar. Begge er arresterte, ein er mistenkt for køyring av bil i rusa tilstand og ein for køyring av båt i rusa tilstand.