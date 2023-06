Køyrde inn i politibil

To unge menn er tatt av politiet på Våland i Stavanger etter at dei prøvde å stikke av frå ein kontroll ved å rygga inn i ein politibil og køyre frå staden. Bilen blei funnen igjen på Våland og etter å ha søkt med patruljar og hund i ein kort periode blei dei to mennene funne og arresterte av politiet. Ingen personar blei skada og det er lite skadar på politibilen.