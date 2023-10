Køyrde inn i ei støytpute på motorvegen

Ein bilførar køyrde inn i eit køyretøy med støytpute, på motorvegen E39 ved Stangeland i Sandnes i natt. Når det blir utført vegarbeid, blir det ofte parkert eit større køyretøy med støytpute, for å hindre at dei som jobbar på vegen blir utsett for fare frå passerande trafikk. Begge køyrefelta i sørleg retning på motorvegen var sperra ei stund etter uhellet.