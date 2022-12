Køyrde i rusa tilstand

Ein bilførar prøvde å stikke av frå politiet på Madlavegen i Stavanger i natt. Då politiet fekk stoppa bilen viste det seg at føraren ikkje hadde gyldig førarkort og verka også å vera rusa. Eigar av bilen var passasjer. Han blir meldt, sikta for ikkje å ha hindra at ein rusa person sette seg bak rattet på bilen.