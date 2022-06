Køyrde i fylla og oppbevarte sprit

Ein mann frå Sandnes i slutten på femtiåra er dømt til å betale 55 000 kroner i bot og til 29 dagar i fengsel for å ha køyrt bil med 1.63 promille i blodet. Dette skjedde for eitt år sidan. Politiet fann i tillegg 75 liter med smuglarsprit då dei undersøkte bustaden til mannen. Spriten blei inndratt til fordel for statskassen, skriv Sandnesposten.