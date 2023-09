Køyrde for fort i stolen bil i Haugesund

Ein mann i 40-åra fekk eit tøft møte med politiet i Haugesund i går kveld. Mannen blei først stansa for å ha køyrt for fort i Karmsundgata. Deretter oppgav han falske personopplysningar til politiet, noko som blei avslørt. Så fekk politiet mistanke om at han var rusa, og til slutt viste det seg at bilen var stolen.