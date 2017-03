Korrupsjonssak mot Statoil-ansatt og leder i helikopterselskap henlagt

Det opplyser den Statoil-ansattes advokat Tor Inge Borgersen til Stavanger Aftenblad torsdag kveld. Det var politiet som foreslo at saken skulle bli henlagt.

– Saken er henlagt etter bevisets stilling, sier han videre, og forteller at han foreløpig ikke har fått noen respons fra sin klient om nyheten.

Den tidligere korrupsjonssiktede Statoil-ansatte ble pågrepet og siktet i begynnelsen av desember fordi politiet mente han hadde utnyttet sin stilling til å skaffe seg utilbørlige fordeler fra et leverandørselskap. Daglig leder i Norsk Helikopterservice ble også siktet i samme sak.

Det er ved ett tilfelle for et par år siden at personer som står nært de to siktede, kan ha fått fordeler som kan knyttes til en helikopteravtale som ble inngått i fjor høst. Begge de siktede nektet straffskyld.

Statoil-medarbeideren har vært midlertidig suspendert fra sin stilling i konsernet siden saken kom til overflaten. Statoil brøt også intensjonsavtalen med helikopterselskapet etter at de oppdaget det mulige bruddet på interne regelverk. Det var Statoil selv som i fjor høst orienterte politiet i Stavanger om en mulig korrupsjonssak.

Daglig leder i Norsk Helikopterservice ble værende i jobben mens etterforskningen pågikk. Hans advokat, Dag Steinfeld, varslet i slutten av februar at hans part forberedte erstatningssøksmål mot Statoil som følge av at Statoil kansellerte kontrakten på grunn av korrupsjonsmistanken.