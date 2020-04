Korpsa kan spela på 17.mai

17.mai-toga i Stavanger er avlyste, men korpsmusikk blir det likevel. Smittervernoverlegane går nemleg god for at korpsa kan spela og marsjera i gatene på Nord-Jæren, dersom dei held to meters avstand frå kvarandre og følgjer dei andre gjeldande smittevernreglane.