Koronaundersøkelse: Sju av ti har det bra

68 prosent av de spurte i undersøkelsen Norsk koronamonitor oppgir nå å ha det bra. Andelen ligger likevel lavere enn på samme tid i fjor. Ni prosent forteller i undersøkelsen at det går dårlig, og de som i størst grad sier at de har det dårlig nå, er personer under 40 år.