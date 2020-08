Koronasmittet bartender ut mot netthets

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I begynnelsen gikk det greit, men så begynte det å hagle inn kommentarer.

Rebecca Myklebust blir intervjuet av NRK fra god avstand. 23-åringen har valgt å stå frem som en av de to bartendere i Haugesund som har testet positivt for covid-19. Hun har lest flere kommentarer om seg selv i sosiale medier etter det ble kjent at de to bartenderne har testet positivt.

Dette er den ene kommentaren Myklebust viser til. Foto: Skjermdump

Dette har igjen ført til at flere hundre utestedsgjester har blitt bedt om å gå i karantene.

– Folk har skrevet at vi burde bli offentlig uthengt på Rådhusplassen og at vi burde bli pepret med tomater. Det står at det er vår feil at det er et nytt utbrudd i Haugesund. Jeg blir jo lei meg av å lese dette.

Rebecca Myklebust jobber på Bytunet Nattklubb. Nattklubben samt utestedene Rabinowitz og Dikselen ble stengt som følge av koronasmitten. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Som et slag i ansiktet

Myklebust forteller at hun begynte å kjenne kribling i halsen sist lørdag. Søndag ble hun verre og kontaktet legevakten og forklarte symptomene. Samme dag ble hun testet. Mandag fikk hun beskjed om den positive prøven.

– Jeg kjente den andre bartenderen, og hun begynte å utvikle symptomer. Da hun testet seg, bestemte jeg meg for å teste meg for å være på den sikre siden.

– Hvordan var å få vite at prøven var positiv?

– Det var som å få et slag i ansiktet. Jeg hadde håpet at det var en liten forkjølelse.

Myklebust sier at formen hennes har vært veldig opp og ned de siste dagene. Hun har vært isolert og har ikke kontakt med andre fysisk.

– De første dagene var jeg veldig dårlig. Jeg slet med å puste, svettet og hadde en generell sykdomsfølelse i kroppen.

Mens hun har ligget isolert, har hun koblet seg på for å få med seg hva som skjer i verden utenfor døra hennes. Det har ikke vært lystig lesning.

– Folk har slengt dritt. De har ment at jeg og den andre bartenderen burde få sparken. Hadde jeg visst at jeg var syk, hadde jeg selvfølgelig ikke beveget meg ut av døra.

Her kommenterer en person at folk som har vært ute på byen burde blitt uthengt på Rådhusplassen. Foto: Skjermdump

Svarte på Facebook

Onsdag valgte Myklebust å stå frem som den ene koronasmittede bartenderen på sin Facebook-side for å svare dem som skrev om henne i kommentarfeltene.

Etter å ha sotte på Facebook i dag og lest alle kommentarene te personer som tror de vett heile historien, så velge å... Publisert av Rebecca Myklebust Onsdag 12. august 2020

– Hvorfor skrev du dette?

– Jeg håper at jeg med dette bidrar til at det blir mindre tabu å være smittet. Jeg frykter at folk skal la være å teste seg på grunn av frykten for å bli hengt ut, sier Myklebust.

Får støtte av ordføreren

Etter at Myklebust valgte å stå frem har hun fått støtte fra flere hold. Også ordfører Arne-Christian Mohn synes det er feil å henge ut Myklebust og den andre syke bartenderen.

– Jeg synes det er helt forkastelig å hetse dem som har korona. Å teste seg å er en del av dugnaden. Å hetse fører til det motsatte, sier han.

Arne-Christian Mohn (Ap) Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er veldig bra at hun (Myklebust, journ.anm.) tar til motmæle. Hun har testet seg og vist ansvar.

Som følge av Myklebust og den andre bartenderens positive prøver har smittevernmyndighetene i Haugesund, Karmøy og Tysvær ønsket å få kontakt med alle gjester som var på utestedene Rabinowitz og Dikselen mellom 31. juli og 3. august og Bytunet nattklubb mellom 6. og 8. august. Flere har meldt seg.

Onsdag meldte NRK at 80 gjester har testet negativt. Torsdag ble det klart at fire nærkontakter og kolleger av de smittede bartenderne også har testet negativt. Haugesund kommune får svar på ytterligere 140 prøver i løpet torsdag kveld og fredag.