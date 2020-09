Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I første omgang har vi permittert elevene på trinnet til eleven som har fått påvist smitte, sier Øyvind Opdal som er stedfortreder for rektor på Bryne vidaregåande skule.

Dette er gjort for å få oversikt over situasjonen, Målet er at så mange som mulig av de permitterte elevene skal komme tilbake til skolen så raskt som mulig når skolen har bedre oversikt over nærkontaktene.

En elev på VG2 studiespesialisering har fått påvist koronasmitte. Derfor har skolen valgt å permittere alle elever som går andre året på denne studieretningen.

I tillegg vil også enkelte andre elever bli bedt om å holde seg hjemme. Det samme gjelder lærerne som den smittede eleven har hatt.

Øyvind Opdal, er stedfortreder for rektor ved Bryne videregående skole Foto: Anders Haulanad / NRK

– Vi samarbeider nå med smittevernet i hjemkommunen til eleven og her i Time, sier Oppdal.

Møte med kommuneoverlegen

Tirsdag morgen var det møte mellom skolen og kommuneoverlegen i Time. Eleven med påvist smitte, har vært på skolen torsdag og fredag uten symptomer.

– Vi har diskutert hva vi kan gjøre på skolen for å hindre spreding. Vi kommer til å gå ut med mer informasjon fortløpende.

Skolen tar nå bort stoler i kantinen slik at det blir bedre avstand mellom elevene. Prosedyrer for håndvask skjerpes, og klassene får flyttet pauser for å spre elevene.

Skolen har fått meldinger fra elever som melder at de er utrygge og lurer på hva de skal gjøre.

– Vi svarer at elever med symptomer skal teste seg. Hvis de ikke har symptomer, skal de komme på skolen.

Bosatt i Stavanger

Kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard i Time har startet smittesporing. Foto: Anders Haualand / NRK

– Vi jobber med smittesporing og hvem eleven har vært i kontakt med, sier kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard i Time.

Målet er å få oversikt over reelle nærkontakter og sette dem i karantene og la resten av elevene komme tilbake til skolen så raskt som mulig.

Det går bra med den smittede eleven, og er ikke klart hvor hun har fått smitten fra.

– Dette vil vi trolig ikke få svar på før om noen dager, sier kommuneoverlegen.

Eleven fikk symptomer på lørdag. Det regnes som mulig å smitte andre 48 timer før symptomene oppstår, derfor kan smitte være spredt torsdag og fredag i forrige uke.

Fjetland Øgaard ber alle elever på Bryne vidaregåande skule som har luftveissymptomer, om å teste seg.

– De som ikke har symptomer men som har vært i nærheten av den smittede, må vente. De vil bli kontaktet etterhvert. Dette gjelder også klassen som er permittert.

Eleven som har fått påvist smitte, er bosatt i Stavanger, og reiser med tog til skolen.

– Smitteteamet samarbeider med teamet i Time, og vi er i gang med smittesporing, opplyser smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger.

Bryne vidaregåande skule er en av de største skolene i landet, med rundt 1600 elever og 350 ansatte.